В центре Киева ради реконструкции здания уничтожат 35-летний виноград

В Киеве срезали 35-летний виноград, который обвивал фасад здания "Цветов Украины", расположенного по улице Сечевых Стрельцов, 49. Само здание собираются реконструировать – здесь впоследствии появятся надстройка и паркинг.

Как сообщает Depo.Киев, о том, что срезали виноград в самую жару (что является губительным для растения) заметили активисты. Они предлагали привлечь специалистов, чтобы сохранить виноград. Но, по словам активистов, застройщик решил не заморачиваться, и фактически уничтожил многолетнее растение.

Описание: Виноград уберут с фасада Источник: kyiv.depo.ua Alt:

Здание находится в историческом ареале, но представитель застройщика утверждает, что консультативный совет Департамента охраны культурного наследия поддержал проект и компания получила все необходимые разрешения. В свою очередь в Департаменте городского благоустройства сообщили, что исполнителю работ не выдавали карточку нарушения благоустройства.

Застройщик также пообещал на время проведения работ по реконструкции пересадить виноград. Также он сообщил, что вариант с фасадом еще окончательно не выбрали, по нему будет проведен открытый конкурс. И есть вероятность, что придется снова реализовать фасад с растительностью.

Тем не менее общественные организации требуют расследовать законность действий застройщика. В связи с этим были составлены обращения в "Киевзеленбуд", Департамент городского благоустройства КГГА. Мэра Виталия Кличко тоже попросили вмешаться в ситуацию.

Заказчиком строительства выступает ЗАО "Цветы Украины". Главный подрядчик – ООО "Амбаса". Согласно данным YouControl, "Цветы Украины" связаны со строительной компанией "City One Development" и имеют отношение к "UFuture" Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, компании, связанные с бизнес-группой UFuture, путем различного рода манипуляций, получили в собственность исторические здания в центре столицы на Арсенальной. В итоге все пространство будет объединено (включая переоборудованные корпуса завода "Арсенал", бизнес-центр) в единый проект под названием A-Station.

Недавно Киевсовет разрешил КП "Киевский метрополитен" снести часть нежилых помещений на Арсенальной площади, 1б, чтобы на этом месте ООО "Войткон" обустроило фонтан. Эта фирма также имеет отношение к UFuture.