Киевляне протестуют против реконструкции в парке Рыльского

Киевляне вышли с протестами против капитального ремонта в парке Максима Рильского, который проводит коммунальная организация "Киевзеленстрой".

Как сообщает "Хмарочос", ссылаясь на слова протестующих, зеленую зону парка могут забетонировать, а многие деревья уничтожить, чем нанесут непоправимый вред флоре и фауне заповедной зоны.

Как сообщается, ремонт проходит на территории между Голосеевским проспектом и прудом. Там обещают сделать инклюзивное пространство, обустроить сухой фонтан, фудкорт, детскую игровую площадку, туалет, дорожки и подъезд к озеру. В общей сложности в ходе ремонта парка планируют обновить более 127 гектаров площади заповедника.

Киевляне опасаются, что в ходе строительства сухого фонтана будут повреждены корни редких деревьев. Так, во время демонтажа старой детской площадки на выходных строительная техника "вывернула" корни восьми деревьев. Киевлянам удалось остановить технику и теперь они проводят дежурства возле нее.

Описание: Строительные работы в парке Рыльского Источник: Facebook.com/holosiivparksos Alt:

Активисты намерены провести общественные слушания, на которые были приглашены Минэкологии и депутаты Верховной Рады. Пока они собирают подписи против строительства.

Реконструкция запланирована в две очереди. Подрядчиком выступает ООО "Евротехнологии Групп". По данным YouControl, бенефициаром и учредителем компании является Роман Говорун. В СМИ упоминается, что фирма "становилась" генподрядчиком еще до проведения тендеров.

Отметим, что Киевская городская прокуратура в мае этого года проводила обыски в служебных помещениях КО "Киевзеленстрой" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, "Киевзеленстрой" согласовал проведение ремонтных работ в 13 парках и 7 скверах в различных районах столицы, которые обойдутся местному бюджету в 97 млн гривен.