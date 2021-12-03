Как должен выглядеть Гостиный двор на Подоле: для киевлян запустили опрос

Для киевлян запустили опрос относительно того, каким они видят будущее памятника архитектуры – Гостиного двора, который расположен в Подольском районе столицы.

Об этом в пятницу, 3 декабря, написал заместитель главы Департамента архитектуры и градостроительства Юрий Таций у себя в Facebook.

По его словам, проголосовать могут не только киевляне, но и проживающие в столице или часто ее посещающие украинцы.

"Результаты голосования Министерство культуры и информационной политики используют для того, чтобы разработать детализированную дорожную карту реставрации Гостиного двора", - рассказал чиновник.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Гостиный двор был построен еще в 1809 году. 10 лет назад Кабинет министров вывел его из Госреестра памятников архитектуры, но 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал это решение незаконным и отменил.

Ряд общественных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на ситуацию с Гостиным двором в Киеве, который из-за бездействия властей разрушался.

Сейчас его готовят к консервации, чтобы защитить конструкции от осадков, а подвал – от подтопления. В течение года должны пройти обсуждения с представителями общественности и экспертной среды, с проведением архитектурного конкурса для будущей реставрации. Гостиный двор является памятником архитектуры местного и национального значения и главный элемент градостроительства на Контрактовой площади.