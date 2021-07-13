Глава Минкульта прокомментировал снос здания "Цветы Украины"

Демонтаж здания "Цветы Украины" по улице Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве необходимо остановить, поскольку все строительные работы, которые проводятся на участке, полностью незаконны.

Об этом написал министр культуры Александр Ткаченко у себя в Facebook.

По словам министра, он полностью солидарен с общественностью. К тому же, полагает Ткаченко, есть основания полагать, что начало строительных или демонтажных работ – неправомерно. Он также считает необходимым задержать строительство до того времени, пока здание не получит охранного статуса.

Глава Минкульта поспешил напомнить мэру Киева и столичным властям, что здание находится в историческом ареале, поэтому должны тщательно подходить к выдаче градусловий.

Он также сообщил, что в среду, 14 июля, состоится заседание научно-методического совета, на котором рассмотрят проект историко-архитектурного опорного плана Киева.

Тем временем, активисты составили график дежурств на строительном участке возле здания "Цветы Украины", чтобы не допустить дальнейших работ по сносу.

Тем временем министр Ткаченко сообщил, что управляющий партнер строительной компании Алексей Пышный в свое время выступал против внесения изменений в законодательство, которое противодействует хаотической застройки.

Как сообщали НЕРУХОМІ, часть фасада здания "Цветы Украины" в понедельник, 12 июля, снесла строительная компания, пока работу техники не заблокировали киевляне, которые прорвались на стройку. Пышный сообщил, что демонтаж здания состоится при любых обстоятельствах без каких-либо публичных обсуждений.