Большинство разрушенных зданий в Киеве – жилые дома

Российские оккупанты, обстреливая столицу Украины, повредили 390 зданий, большинство – жилые многоквартирные дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городской госадминистрации.

Так, российские ракеты попали в 222 жилых дома. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что власти города уже определили первые 20 домов, в которых будут проводиться восстановительные работы.

"Чтобы люди могли быстрее вернуться в свои дома. Приблизительная стоимость этих работ составит 5,8 млн. евро. Остальные дома специалисты еще обследуют, чтобы определить степень повреждений", - подчеркнул мэр.

Он также добавил, что 17 домов в столице получили значительные повреждения и нужны рекомендации экспертов, как с ними поступать дальше.

Также в Киеве от обстрелов и бомбардировок повреждены 75 учебных заведений, из которых 30 – дошкольные, а также 17 учреждений здравоохранения, 11 учреждений культуры.

По оценкам мэрии ориентировочная стоимость восстановления всех поврежденных зданий в столице будет составлять более 70 млн евро. В КГГА уже провели консультации с ЕБРР и там согласились помочь Киеву.

"Мы предоставили временное жилье жителям пострадавших домов. И уже вскоре приступим к работе, чтобы люди как можно быстрее вернуться в свои квартиры", - заключил Кличко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, под Киевом собираются построить два ЖК для людей, потерявших жилье в результате российской агрессии. Они будут расположены в Ирпене и Бородянке. Также планируется выкуп нового жилья. Общая площадь квартир, введенных в эксплуатацию и готовых к выкупу, составляет более 42 тысяч "квадратов". Сегодня ведется диалог со строительными компаниями по рекомендованной цене для выкупа этих квартир.