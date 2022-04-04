Большая часть Чернигова разрушена. Мэр рассказал о ситуации в городе

российские оккупанты, регулярно обстреливая Чернигов, уничтожили большую часть города.

Об этом рассказал мэр Владислав Атрошенко, во время телемарафона, передает "Хмарочос".

Градоначальник рассказал, что Чернигов пострадал также сильно, как и Буча или Харьков. "Город уничтожен на 70%. Люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело… 20, 30… Журналистов постоянно интересует, сколько было обстрелов и какие последствия", - подчеркнул Атрошенко.

Описание: Чернигов сегодня Источник: pravda.com.ua Alt:

По его словам, сегодня никаких поступлений в городской бюджет нет, бизнес не функционирует. Из-за активных масштабных обстрелов власти пока не оценили ущерб, нанесенный оккупантами. Существуют проблемы с электро, водо и газоснабжением. На сегодняшний день российские войска отошли от Чернигова, однако нет никаких гарантий, что они снова сюда не вернутся.

Мэр также обратился к жителям города, которые уехали отсюда, пока воздержаться от массового возвращения. Он отметил, что это может помешать доставке в город ожидаемой помощи и важных грузов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Минрегионе подсчитали, что враг уничтожил в Украине около 4,5 тысячи жилых домов, 400 учебных заведений, 150 медучреждений, 100 предприятий. По предварительным оценкам, потери могут достигать десятков миллиардов долларов.