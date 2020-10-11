Власти Дубаев похвастались недавно построенным Музеем будущего. Фото

В одном из крупнейших городов ОАЭ – Дубаях – построили уникальный Музей будущего, который должен стать одной из достопримечательностей города.

Одна из особенностей здания – его соединят со станцией метро с помощью пешеходного моста. Также его соединят с гостиничным комплексом. Здание будет состоять из десяти уровней, на первых трех буде расположена парковка, передает Gulf News.com.

Описание: Шейх Мухаммед назвал здание музея произведением архитектуры Источник: gulfnews.com Alt:

Шейх Мухаммед назвал здание музея произведением архитектуры и инженерии. Арабская каллиграфия, который украшен корпус здания из нержавеющей стали, сочетает арабскую самобытность с глобальными амбициями Дубая. Здание также олицетворяет стремление к лидерству и креативность в создании уникальных памятников.

"Наша конечная цель – не строить инженерные чудеса, а развивать чудеса человеческих идей, которые музей будет использовать для построения лучшего будущего... После открытия музей станет символом урбанистического совершенства", - сказал правитель Дубая.

Описание: Шейх Мухаммед назвал здание музея произведением архитектуры Источник: gulfnews.com Alt:

Экспозиция музея будет посвящена изучению угроз и возможностей нашего времени и технологиям будущего. Грандиозное здание спроектировало архитектурное бюро Killa Design. С помощью компьютерных технологий было изготовлено более тысячи форм, которые поддерживают каркас из стекловолокна и нержавеющей стали.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нью-Йорке планируют построить небоскреб, высотой более 700 метров, он будет состоять из 160 этажей. При этом создатели хотят сделать проект максимально энергоэффективным: здесь будут установлены специальные турбины для ветра и фотоэлектрические фасады.