Власти Дубаев похвастались недавно построенным Музеем будущего. Фото

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В одном из крупнейших городов ОАЭ – Дубаях – построили уникальный Музей будущего, который должен стать одной из достопримечательностей города.
Одна из особенностей здания – его соединят со станцией метро с помощью пешеходного моста. Также его соединят с гостиничным комплексом. Здание будет состоять из десяти уровней, на первых трех буде расположена парковка, передает Gulf News.com.
Шейх Мухаммед назвал здание музея произведением архитектуры
gulfnews.com
Шейх Мухаммед назвал здание музея произведением архитектуры и инженерии. Арабская каллиграфия, который украшен корпус здания из нержавеющей стали, сочетает арабскую самобытность с глобальными амбициями Дубая. Здание также олицетворяет стремление к лидерству и креативность в создании уникальных памятников.
"Наша конечная цель – не строить инженерные чудеса, а развивать чудеса человеческих идей, которые музей будет использовать для построения лучшего будущего... После открытия музей станет символом урбанистического совершенства", - сказал правитель Дубая.
Шейх Мухаммед назвал здание музея произведением архитектуры
gulfnews.com
Экспозиция музея будет посвящена изучению угроз и возможностей нашего времени и технологиям будущего. Грандиозное здание спроектировало архитектурное бюро Killa Design. С помощью компьютерных технологий было изготовлено более тысячи форм, которые поддерживают каркас из стекловолокна и нержавеющей стали.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нью-Йорке планируют построить небоскреб, высотой более 700 метров, он будет состоять из 160 этажей. При этом создатели хотят сделать проект максимально энергоэффективным: здесь будут установлены специальные турбины для ветра и фотоэлектрические фасады.
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