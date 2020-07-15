Главный архитектор Киева прокомментировал строительство жилого массива на Оскорках

Реализация проекта комплексной застройки жилого массива на Осокорках должна происходить в соответствии с действующим строительного и природоохранного законодательства, при соблюдении требований города и его жителей.

Об этом рассказал в среду, 15 июля, директор Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор Киева Александр Свистунов, передает пресс-служба КГГА.

"Позиция столицы не изменилась. Любой застройщик, заходя в город, должен относиться к нему с уважением. Мы всегда говорим об обязательном обеспечении будущих жителей полной социальной инфраструктурой: школами, садиками, больницами, парками, местами для парковки автотранспорта и т.д.", - отметил Свистунов.

После изучения представленных материалов специалисты выразили свое профессиональное мнение и отметили важность освоения территории для города. Логическим завершением архитектурно-градостроительного совета станет протокол по результатам заседания, в котором будут указаны все рекомендации. Эксперты поддержали мнение о необходимости достройки домов, которые уже начали возводить за счет инвесторов, для обеспечения квартирами всех вкладчиков (а таких около 450) и предложили переделать большую часть проекта в соответствии с современными требованиями, ведь представленные объемно-планировочные решения новой территории откровенно устарели.

Заседание архитектурно-градостроительного совета kyivcity.gov.ua

"Объекты строительства, которые существенно влияют на градостроительную ситуацию в городе обязательно должны быть представлены на архитектурно-градостроительном совете. Застройщики должны работать прозрачно, без ущерба городу и идти на диалог. Киевляне имеют право знать, как будет осваиваться территория столицы. Ведь Киев, прежде всего, должен быть городом, комфортным для его жителей", - заявил главный архитектор столицы.

Члены архитектурно-градостроительного совета отметили, что эта территория очень ценная для столицы и имеет свой неповторимый ландшафт. Поэтому необходимо уделить особое внимание объемно-планировочным решением для комфортного проживания будущих жильцов, учитывая современные требования и тенденции мировой и европейской практики. Жилой комплекс должен быть самодостаточным, а не стать дополнительной нагрузкой на уже существующую социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА передали новый эскизный проект жилого массива ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ на Осокорках.