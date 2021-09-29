Глава Минюста предложил украинцам покупать тюрьмы вместо квартир

Глава Минюста Денис Малюська предложил украинцам вместо дорогих квартир покупать тюрьмы.

Об этом чиновник написал в своем посте в Facebook.

Как отметил министр, цены на жилую недвижимость в Украине растут в последнее время и уже почти достигли своего потолка, поэтому инвестировать в квартиры сейчас – не очень хорошая идея. При этом если есть деньги, их лучше потратить на покупку тюрьмы, написал Малюська.

Он также сообщил, что его ведомство передало Фонду госимущества три тюрьмы для продажи на аукционе. Речь идет о Ковельской колонии со стартовой ценой в 41,6 млн гривен, Ивано-Франковском учреждении исполнения наказаний №12 со стартовой ценой 7,9 млн гривен, Николаевской исправительной колонии №50 со стартовой ценой 17,1 млн гривен. По словам министра, площадь ивано-фраковской колонии – больше 67 гектаров и она сгодится для обустройства там гольф-клуба.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Минюст и ФГИ выставили на продажу Южную исправительную колонию №51, которая находится на Люстдорфской дороге, 9 в Одессе. Малюська считает, что здесь можно построить жилой комплекс или торговый центр.

А 3 июня с молотка продали здания Львовской исправительной колонии. Победитель предложил сумму в три раза превышающую стартовую стоимость – 377,5 млн гривен. Им стала компания Девелопмент Инжиниринг Сервис.