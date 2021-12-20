Глава Минцифры рассказал о популярности е-системы в сфере строительства

Почти за полтора года работы Единой государственной электронной системы в сфере строительства ее посетили 1 млн человек.

Об этом в понедельник, 20 декабря, написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Facebook.

По его словам, наиболее популярными разделами стали карта с размещением строительных объектов и реестры, в частности декларативные и разрешительные документы.

"Этими и не только данными уже пользуются журналисты и общественные активисты для мониторинга застройки, организации, создающие сервисы на основе открытых данных, и интересующиеся тем, что строят в их городе", - отметил глава Минцифры.

Он также отметил, что для работы в системе авторизированы все виды пользователей: архитекторы, технические инвентаризаторы, инженеры, специалисты органов контроля и присвоения адресов. На портале можно найти информацию о выдаваемых разрешениях, актах готовности, сведения о технической инвентаризации и многом другом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в е-систему в сфере строительства внесли уже около 130 тысяч объектов, 590 тысяч документов и подали 40 тысяч заявлений на получение строительных услуг.

По словам, главы Минрегиона Алексея Чернышова, диджитализация строительной отрасли – является одним из важнейших элементов реформы градостроительства, поскольку с ее помощи можно существенно уменьшить коррупционные риски.