Глава ГАСИ сменил руководителей в нескольких областях из-за нарушений

Глава ГАСИ Сергей Галицын из-за систематических нарушений и жалоб в Киевской, Одесской и Львовской областях принял решение сменить руководителей территориальных отделений.

Об этом сообщили в пресс-службе Госархстройинспекции.

Как отмечается, были задержки в рассмотрении разрешительных документов, безосновательные отказы, несвоевременное отработки обращений о регистрации уведомлений о начале выполнения строительных работ и регистрации деклараций о готовности объектов к эксплуатации, поступающих на рассмотрение через электронную систему.

Наибольший список нерассмотренных обращений по объектам, расположенных на территории Киевской, Одесской и Харьковской областей. При этом больше всего жалоб поступало на чиновников из Департамента во Львовской области: они затягивали разрешительные процедуры, а в одинаковых пакетах фиксировались "новые" нарушения, сообщили в пресс-службе.

Описание: В каких областях сменилось руководство ГАСИ Источник: gazeta Alt:

Глава ГАСИ, учитывая сложившуюся ситуацию, решил сменить руководителей этих территориальных отделений. Новоназначенные руководители должны проработать все обращения и отчитаться до конца марта.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Галицын запретил предоставлять застройщикам отказы в выдаче разрешений по причинам, которые не были указаны в предыдущих отказах. Теперь каждый выявленный факт отказа без предоставления профессиональной консультативной помощи рассматривается в контексте ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.