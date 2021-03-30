Глава ГАСИ сменил руководителей в нескольких областях из-за нарушений

Решения ГАСИ по ЖК: кому выдали разрешения и сертификаты на прошлой неделе
Приводим список застройщиков и объектов
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Глава ГАСИ Сергей Галицын из-за систематических нарушений и жалоб в Киевской, Одесской и Львовской областях принял решение сменить руководителей территориальных отделений.
Об этом сообщили в пресс-службе Госархстройинспекции.
Как отмечается, были задержки в рассмотрении разрешительных документов, безосновательные отказы, несвоевременное отработки обращений о регистрации уведомлений о начале выполнения строительных работ и регистрации деклараций о готовности объектов к эксплуатации, поступающих на рассмотрение через электронную систему.
Наибольший список нерассмотренных обращений по объектам, расположенных на территории Киевской, Одесской и Харьковской областей. При этом больше всего жалоб поступало на чиновников из Департамента во Львовской области: они затягивали разрешительные процедуры, а в одинаковых пакетах фиксировались "новые" нарушения, сообщили в пресс-службе.
В каких областях сменилось руководство ГАСИ
gazeta
Глава ГАСИ, учитывая сложившуюся ситуацию, решил сменить руководителей этих территориальных отделений. Новоназначенные руководители должны проработать все обращения и отчитаться до конца марта.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Галицын запретил предоставлять застройщикам отказы в выдаче разрешений по причинам, которые не были указаны в предыдущих отказах. Теперь каждый выявленный факт отказа без предоставления профессиональной консультативной помощи рассматривается в контексте ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
Приводим список застройщиков и объектов
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