ГИАГ за неделю обработала свыше 1300 документов – Минрегион

Работники Госинспекции архитектуры и градостроительства за первую неделю своей работы смогли обработать свыше 1300 документов.

Об этом рассказала замглавы Минрегиона Наталья Козловская, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, ГИАГ в первую неделю своей работы показала достаточную эффективность: зарегистрировала 700 уведомлений на начало работы, выдала 135 разрешений, зарегистрировала около 400 деклараций, сейчас прорабатывает 50 сертификатов готовности.

Описание: ГИАГ активно взялась за обработку документов Источник: bezformata.com Alt:

Комментируя последние недели "гиперактивной работы" ГАСИ, Козловская списала это на "опасение рынка", что застройщики не знали, как будет работать новая структура. Однако, как подчеркнула чиновница, опасения были напрасны, ГИАГ сразу активно включилась в работу.

Относительно некоторых вопиющих разрешений, выданных Госархстройинспекцией, Козловская отметила, что у новой структуры есть все полномочия, чтобы остановить резонансные и скандальные разрешения.

"Если по результатам проверок обнаружат нарушения, то выданные ранее разрешительные документы будут аннулированы", - сообщила Козловская.

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава Минрегиона Алексей Чернышов пообещал, что работу ГАСИ ждет масштабная проверка. Так, анализ деятельности ГАСИ будет проведен не только за последние две недели, но и за все время ее существования.

За две недели сотрудники инспекции выполнили двухмесячную норму – выдали около 400 разрешений. По словам экспертов, многие из них противоречат нормам закона.

ГИАГ приступила к выполнению своих функций с 15 сентября.