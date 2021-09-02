ГИАГ готова начинать работу: штат укомплектован

Госинспекция градостроительства и архитектуры уже готова начинать работу, так как 1 сентября приняла на работу 198-го сотрудника, таким образом укомплектовав минимально необходимый состав штата.

Об этом написал глава ГИАГ Семен Кривонос у себя в Facebook.

"Признаюсь, это было очень нелегко. Первый наш конкурс стартовал 24 июня - фактически за два месяца мы смогли найти, отобрать, провести собеседования и принять на работу профессиональных, высоконравственных и идейных специалистов, которые хотят реальных изменений в Украине", - сообщил глава ГИАГ.

Кривонос официально подал в Минрегион проект распоряжения о начале функционирования инспекции. Сразу после того как Кабмин примет распоряжение, ГИАГ начнет осуществлять свои функции.

Он также выразил надежду, что парламент в ближайшее время примет закона №5655 о градостроительной реформе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 1 сентября правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на Сергея Галицына, таким образом продолжив функционирование этого органа. Как известно, в рамках реформы градостроительной сферы власти решили ликвидировать ГАСИ и вместо нее создать Госинпекцию архитектуры и градостроительства. В Минрегионе заявляли, что новая структура автоматически начнет выполнять свои функции, как удастся набрать треть штата, завершить регистрационные процедуры и решить структурные вопросы.