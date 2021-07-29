Функции органов градостроительства разграничат

Кабинет министров одобрил законопроект Минрегиона о разграничении функций между уполномоченными органами градостроительства и архитектуры местных советов и структурными подразделениями областных и районных государственных администраций.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, передает пресс-служба ведомства.

"Передача ряда полномочий в сфере градостроительства и архитектуры органам местного самоуправления окажет положительное влияние на повышение способности территориальных общин", - прокомментировала инициативу чиновница

Как отмечается в документе, будут образованы в составе сельских, поселковых и городских советов уполномоченных органов по вопросам градостроительства и архитектуры. Руководители этих подразделений по должности будут главными архитекторами соответствующих административно-территориальных единиц. Они должны иметь рабочий стаж по специальности не менее 3 лет и будут назначаться исключительно по результатам конкурса.

Также при уполномоченных органах по вопросам градостроительства и архитектуры, кроме центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере архитектуры, образуются архитектурно-градостроительные советы как совещательные органы, которые будут действовать на общественных началах.

Описание: Функции контролирующих органов разграничат Источник: pixabay.com Alt:

При этом документ вносит изменения в статью 151 Земельного кодекса Украины в части разграничения функций уполномоченных органов по вопросам градостроительства и архитектуры о порядке согласования вопросов, связанных с выкупом земельных участков.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроекты №№ 5655 и 5656, которые направлены на комплексное реформирование градостроительной сферы. В свою очередь архитекторы раскритиковали документы. По их мнению, принятые законотворческие нормы фактически уничтожают профессию архитектора как таковую.