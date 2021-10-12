Французы требуют спасти замок, пострадавший из-за беглого чиновника из Украины

Жители французского села Ла Рошпо в Бургундии вышли с протестами, требуя спасти замок XII века, построенного в неоготическом стиле. Достопримечательность попала в скандал из-за бывшего чиновника из Украины, объявленного в розыск по линии Европола.

Как сообщает издание Le Point, французы требуют не допустить демонтаж замка и остановить вывоз старинной мебели, доспехов и других элементов интерьера. Замок Шато де Ла Рошпо закрыли на три года, после того, как его собственник оказался под арестом из-за обвинений в отмывании денег. Крепость ненадолго открыли для презентации мебели, которую собираются продать на аукционе, чтобы рассчитаться с долгами.

Описание: Замок в Бургундии Шато де Ла Рошпо Источник: Alt:

В 2015 году у Шато де Ла Рошпо появились новые владельцы, которые должны были провести реставрацию. Ими оказались украинец и молдаванин. Бывший смотритель замка Ромуальд Пуло говорит, что у инвесторов был замечательный проект, в который поверили все.

Все началось с того, что строители, проводившие реставрационные работы заявили о задержках с выплатой зарплаты. После начатого расследования выяснилось, что украинский инвестор – бывший чиновник из Одессы Дмитрий Малиновский, его разыскивает Европол. По сообщениям французских СМИ, он бежал и даже имитировал свою смерть, чтобы избежать наказания. В 2018 году его арестовали отправили в тюрьму в Нанси. Заседания суда должны начаться в начале следующего года.

Замок Шато де Ла Рошпо является местной достопримечательностью и служит основным притоком туристов. Поглядеть на средневековую крепость в год приезжают до 20 тысяч человек. Мелкий и средний бизнес ориентирован на туризм и закрытие замка – больно ударит по ним. С его ликвидацией пострадают гостевые дома, виноделы, фермы. Последствия скажутся не только на деревне, а на всем регионе, считают чиновники.

Одессит Дмитрий Малиновский – фигурант нашумевшего дела о мошенничестве и хищении имущества Министерства обороны Украины. Министерство внутренних дел официально объявило Дмитрия Малиновского в розыск 16 января 2015 года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, французы решили построить настоящий средневековый замок, причем сделать это по аутентичным технологиям, без применения современных материалов и инструментов.