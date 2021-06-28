Во Франции строят средневековый замок без современных инструментов. Фото

Французы решили построить настоящий средневековый замок, причем сделать это по аутентичным технологиям, без применения современных материалов и инструментов.

Описание: Как построить средневековый замок Источник: archdaily.com Alt:

Как сообщает Archdaily, цель этого эксперимента – вспомнить забытые технологии в архитектуре. Такая идея пришла в голову предпринимателю Мишелю Гийо, после того как он купил почти разрушенный замок эпохи ренессанса Сен-Фарго и восстановил его. Впоследствии он решил построить с нуля похожий замок по старинным технологиям. Для этого он выбрал поселок Тренья из центрального региона Франции, на участке рядом с лесом, каменным карьером и рекой. В 1997 году Евросоюз, власти Франции и меценаты предоставили Гийо на проект порядка 400 тысяч евро. Для строительства привлекли 70 рабочих, которые должны не только возводить замок, но и добывать строительные материалы и транспортировать их на стройплощадку. Часто им помогают в этом деле волонтеры. Их учат мастерству, а потом даже выдают сертификаты о профессиональной квалификации

Ввиду высокой популярности, данное строительство сейчас служит туристической и образовательной достопримечательностью. Здесь проводят экскурсии и рассказывают об особенностях архитектуры XVII-XVIII веков.

Описание: Как построить средневековый замок Источник: archdaily.com Alt:

Описание: Как построить средневековый замок Источник: archdaily.com Alt:

Как строительство закончится, замок будет иметь фортификационные сооружения, массивные каменные стены, большую главную башню, две башни для защиты главного входа.

Описание: Как построить средневековый замок Источник: archdaily.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, во Франции суд распорядился снести особняк британского миллионера Патрика Дитера, который был построен без разрешительных документов.