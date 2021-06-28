Во Франции строят средневековый замок без современных инструментов. Фото

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Французы решили построить настоящий средневековый замок, причем сделать это по аутентичным технологиям, без применения современных материалов и инструментов.
Как построить средневековый замок
archdaily.com
Как сообщает Archdaily, цель этого эксперимента – вспомнить забытые технологии в архитектуре. Такая идея пришла в голову предпринимателю Мишелю Гийо, после того как он купил почти разрушенный замок эпохи ренессанса Сен-Фарго и восстановил его. Впоследствии он решил построить с нуля похожий замок по старинным технологиям. Для этого он выбрал поселок Тренья из центрального региона Франции, на участке рядом с лесом, каменным карьером и рекой. В 1997 году Евросоюз, власти Франции и меценаты предоставили Гийо на проект порядка 400 тысяч евро. Для строительства привлекли 70 рабочих, которые должны не только возводить замок, но и добывать строительные материалы и транспортировать их на стройплощадку. Часто им помогают в этом деле волонтеры. Их учат мастерству, а потом даже выдают сертификаты о профессиональной квалификации
Ввиду высокой популярности, данное строительство сейчас служит туристической и образовательной достопримечательностью. Здесь проводят экскурсии и рассказывают об особенностях архитектуры XVII-XVIII веков.
Как построить средневековый замок
archdaily.com
Как построить средневековый замок
archdaily.com
Как строительство закончится, замок будет иметь фортификационные сооружения, массивные каменные стены, большую главную башню, две башни для защиты главного входа.
Как построить средневековый замок
archdaily.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, во Франции суд распорядился снести особняк британского миллионера Патрика Дитера, который был построен без разрешительных документов.
Первый инновационный дом появился в городе Чанша
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