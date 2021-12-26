Француз построил дом из биткоинов. Фото, видео

Художник из Франции Сирил Ланселин решил построить дом, стены которого состоят из гигантских биткоинов.

Как сообщает Designboom, таким образом француз решил продемонстрировать связь двух миров: реального с цифровым.

Описание: Дом из биткоинов Источник: designboom Alt:

Описание: Дом из биткоинов Источник: designboom Alt:

Его проект носит название "Домашние биткоины". Это постройка, внутри которой стены и фасад состоят из вращающихся монет. В одной из частей такого дома разместилось подобие постамента из нескольких сложенных друг на друга монет, сверху стоят два стула.

Дом стоит на фундаменте, на котором монеты биткоинов работают и как структурные элементы и как перегородки. Принимая открытый характер, структура включает в себя фасад, открывающийся во внешний мир.

Описание: Дом из биткоинов Источник: designboom Alt:

Описание: Дом из биткоинов Источник: designboom Alt:

"Криптовалюты приходят из абстрактного мира, но предоставляя прекрасную возможность профинансировать некоторые цифровые архитектурные проекты, чтобы они стали частью реального мира", - рассказал Ланселин.

Описание: Дом из биткоинов Источник: designboom Alt:

По его словам, биткоины начинаются как цифровая идея, исходящая из метавселенной, но готовы к созданию из традиционных материалов, чтобы стать уникальным опытом переходного времени, в котором мы сейчас живем.

Как сообщали НЕРУХОМІ, американский застройщик E11EVEN Hotel and Residences, который возводит элитное жилья в Майами, разрешил вносить депозиты за недвижимость в цифровых валютах. Так, прежде чем широко объявить об этой инициативе, строительная компания уже получила первый взнос в криптовалюте.