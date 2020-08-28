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Фонд гарантирования предложил продать проблемный банк Аркада

28.08.2020 - 10:51

Фонд гарантирования вкладов запустил процедуру выведения проблемного банка Аркада с рынка в рамках которой предложил продать данное финучреждение инвестору.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Согласно данным, ФГВФЛ предложил следующие варианты вывода неплатежеспособного банка:

  • ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

  • отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;

  • создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

  • продажу неплатежеспособного банка инвестору.

Как сообщили в пресс-службе, открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.

"Банки, предварительно квалифицированные лица, которые планируют принять участие в выведении неплатежеспособного банка с рынка, с целью их допуска к участию в открытом конкурсе, должны подать в Фонд документы, определенные условиями открытого конкурса", - подчеркнули в ФГВФЛ.

Аркаду хотят продать

yandex.net

Как сообщали НЕРУХОМІ, Национальный банк Украины отнес банк Аркада к категории проблемных. По требованию Фонда гарантирования вкладов физических лиц был арестован главный офис банка площадью 14,1 тыс кв м, который находится в центре Киева.

Между тем, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, аудит недостроенных объектов банка Аркада должна будет провести компания Киевгорстрой. А министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка Аркада.

Застройщики:

Банк «Аркада»

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