Есть шанс спасти от застройки еще один столичный сквер

У киевлян появился шанс отстоять сквер на проспекте Героев Сталинграда в Оболонском районе, на территории которого планировалось строительство.

Как сообщает Киеввласть, земельная комиссия 27 января отказала компании "Соул" в продлении аренды земельного участка, который расположен по адресу: проспект Героев Сталинграда, 44б. По состоянию на сегодняшний день – это территория сквера. Следует учесть, что местные жители активно протестовали против данного строительства.

Теперь, судьбу сквера должны решить на ближайшем заседании Киевсовета.

Известно, что компания "Соул" получила в аренду этот участок еще при мэре Леониде Черновецком. Данное решение вызвало волну возмущения среди жителей района.

"Еще в 2015, по нашей инициативе, там был обустроен сквер. Но застройщик продолжает отстаивать своё намерение построить дома под окнами людей. Надеюсь на здравый смысл депутатов", – написал активист Владислав Михайленко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, под угрозой застройки оказался и сквер на улице Генерала Жмаченко, 20. Здесь дело дошло до того, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил мэру Киева Виталию Кличко предоставить решение о расторжении договора аренды.