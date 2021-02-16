Экс-нардеп по поддельным документам пытался продать недвижимость на Банковой

Перед судом предстанут нотариус и два адвоката, один из которых раньше был народным депутатом, за махинации с недвижимостью по улице Банковой в центре Киева.

Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, трое злоумышленников, один из которых раньше был народным депутатом, использовали анкетные данные женщины, которая умерла еще в 2002 году, для перерегистрации прав на жилье, которое находилось на балансе Госуправления делами и было госсобственностью.

После переоформления, они пытались продать эту недвижимость за $130 тысяч. Однако сделку сорвали правоохранители, задержав на месте бывшего народного избранника. Следствие также выяснилось, что подельник экс-нардепа использовал поддельный украинский паспорт.

Дело было расследовано и отправлено на рассмотрение в суд по существу. В ходе следствие недвижимость была арестована, а затем снова передана на баланс Госуправления делами.

Как сообщила ранее спикер прокуратуры Надежда Максимец, в уголовном деле фигурирует бывший нардеп Антон Ружицкий.

"Задержанный является не только адвокатом, но и бывшим народным депутатом Украины 4 и 5 созывов", - сообщила она.

Описание: Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, один из нотариусов Киевского городского нотариального округа помог незаконно завладеть недвижимостью на сумму более 8 млн гривен. В октябре 2017 года он, действуя в интересах третьих лиц, внес изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Так нотариус сменил руководителя частного общества на подставное лицо.