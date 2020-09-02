Столичный нотариус пойдет под суд за махинации с недвижимостью

Нотариус Киевского городского нотариального округа помог незаконно завладеть недвижимостью на сумму более 8 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, в октябре 2017 года нотариус, действуя в интересах третьих лиц, внес изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Так он сменил руководителя частного общества на подставное лицо.

Затем на основании поддельного акта приема-передачи один из объектов недвижимости площадью более 900 кв. м на ул. Московской был передан в собственность другой компании и перепродан.

Нотариус пойдет под суд flickr.com

В суд уже направлен обвинительный акт в отношении частного нотариуса по факту пособничества в мошенническом завладении недвижимым имуществом в особо крупных размерах. Реальным владельцам недвижимости был причинен вред на сумму 8,4 млн. грн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве судили мошенника, который пытался заполучить квартиру участника АТО. Нотариус отказал в государственной регистрации, так как увидел, что информацию о праве собственности подделали. Об этом он сообщил в полицию.