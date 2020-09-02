УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Столичный нотариус пойдет под суд за махинации с недвижимостью

02.09.2020 - 16:47

Нотариус Киевского городского нотариального округа помог незаконно завладеть недвижимостью на сумму более 8 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, в октябре 2017 года нотариус, действуя в интересах третьих лиц, внес изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Так он сменил руководителя частного общества на подставное лицо.

Затем на основании поддельного акта приема-передачи один из объектов недвижимости площадью более 900 кв. м на ул. Московской был передан в собственность другой компании и перепродан.

Нотариус пойдет под суд

flickr.com

В суд уже направлен обвинительный акт в отношении частного нотариуса по факту пособничества в мошенническом завладении недвижимым имуществом в особо крупных размерах. Реальным владельцам недвижимости был причинен вред на сумму 8,4 млн. грн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве судили мошенника, который пытался заполучить квартиру участника АТО. Нотариус отказал в государственной регистрации, так как увидел, что информацию о праве собственности подделали. Об этом он сообщил в полицию.

Комментарии

797
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Рада приняла законопроект о качестве строительной продукции

Рада приняла законопроект о качестве строительной продукции

Закон необходим для ассоциации Украина-ЕС

02.09.2020 - 15:39
Шмыгаль пообещал ипотеку ниже 10%

Шмыгаль пообещал ипотеку ниже 10%

Глава правительства рассказал о мерах по стимулировании экономики

02.09.2020 - 14:06
ГАСИ заблокировала строительство на столичной Воздвиженке

ГАСИ заблокировала строительство на столичной Воздвиженке

Проектирование застройки велось со значительным нарушением норм

02.09.2020 - 13:25
Одесский ГАСК остановил подозрительную стройку в районе автовокзала

Одесский ГАСК остановил подозрительную стройку в районе автовокзала

Заказчик строительства остановил подготовительные работы

02.09.2020 - 10:59
В Украине продолжает падать объем выполненных строительных работ

В Украине продолжает падать объем выполненных строительных работ

В целом за этот год показатель сократился почти на 5%

02.09.2020 - 09:16