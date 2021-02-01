Экс-главу ГАСИ объявили в розыск: подробности дела

Бывшего главу Госархистройинспекции Алексея Кудрявцева объявили в розыск по подозрению об использовании поддельного диплома.

Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе киевской прокуратуры.

Как установило следствие, экс-руководитель ГАСИ обратился за помощью к неустановленным лицам, которые и помогли ему получить диплом о высшем образовании – Техническом университете Молдовы.

Кроме того, как стало известно правоохранительным органам, Минобразование признало документ заграничного вуза и выдало свидетельство. Впоследствии с помощью поддельного диплома Кудрявцев устроился на должность главы ГАСИ.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что бывший чиновник неоднократно вызывался для участия в проведении следственных действий, но по итогу так ни разу и не пришел. Ввиду таких обстоятельств было принято решение объявить его в розыск.

По данным СМИ, Кудрявцев сообщил в правоохранительные органы о том, что заболел коронавирусом перед самым Новым годом, однако сам в это время покинул страну.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Украине объявили в розыск застройщика, который возводил ЖК на территории НИИ энергетики в Подольском районе Киева. Установлено, что подозреваемый совершил служебный подлог официального документа - декларации о начале выполнения строительных работ.