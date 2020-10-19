Два небоскреба, соединенные мостом: необычный комплекс построили в Австралии. Фото

В Мельбурне, в одном и крупнейшем городе Австралии, построили рядом два небоскреба, соединив их многоэтажным мостом.

Как сообщает Dezeen, комплекс Skybridge состоит из отеля, офисных помещений и жилых квартир. Здания облицевали стеклом, чтобы получать по максимуму солнечного света. Высота каждой башни – 164 метра, сверху они соединяются восьмиэтажным стеклянным мостом, длиной в 14 метров.

Описание: Комплекс Skybridge Источник: dezeen.com Alt:

По словам архитекторов, мост выполняет декоративную функцию, внутри расположены квартиры и гостиничные номера.

Описание: Комплекс Skybridge Источник: dezeen.com Alt:

В западной башне расположились офисы, общая площадь которых составила приблизительно 49 000 квадратных метров. В свою очередь в восточной части – отельные номера.

Описание: Комплекс Skybridge Источник: dezeen.com Alt:

Описание: Комплекс Skybridge Источник: dezeen.com Alt:

Здесь также большой выбор различных квартир: от простых однокомнатных, до огромных пентхаусов с бассейнами и тренажерными залами. Внизу расположился парк площадью 1900 "квадратов".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Мельбурне построили один из самых узких в мире небоскребов, высота которого составила 184 метра при этом ширина в самой тонкой его части – чуть более 11 метров.