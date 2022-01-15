Дом из культового "Кошмара на улице Вязов" продали за $3 млн. Фото

Дом в Лос-Анджелесе, в котором "проживала" одна из жертв маньяка Фредди Крюгера Ненси Томпсон из хоррор-фильма 1984 года Уэса Крэйвена "Кошмар на улице Вязов", был продан за 2,98 млн долларов.

Описание: Дом из фильма "Кошмар на улице Вязов" Источник: mansionglobal.com Alt:

Как сообщает Mansion Global, это большой дом с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами. Здесь также есть отдельная комната для стирки. За домом есть сад с цитрусовыми деревьями и бассейном и гостевым коттеджем. В домике имеется своя кухня и закрытая веранда.

Риелторы, решили использовать историю дома, чтобы продать его перед Хеллоувином. Для этого в качестве рекламы использовалась фотография Фредди Крюгера в джакузи. Недвижимость оценили в 3,35 млн. Однако дом тогда так и не продался поэтому цену пришлось снижать.

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Описание: Дом из фильма "Кошмар на улице Вязов" Источник: mansionglobal.com Alt:

Ранее здесь жила режиссер драмы "Стриптизерши" Лорен Скафарии. Точная дата покупки и за сколько она купила этот дом – неизвестно.

Описание: Дом из фильма "Кошмар на улице Вязов" Источник: mansionglobal.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее на сервисе по аренде жилья Airbnb появилось объявление о сдаче знаменитого семейного дома Маккалистеров из знаменитого рождественского фильма "Один дома".