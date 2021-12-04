Знаменитый особняк из фильма "Один дома" можно арендовать перед Новым годом

На сервисе по аренде жилья Airbnb появилось объявление о сдаче знаменитого семейного дома Маккалистеров из знаменитого рождественского фильма "Один дома".
Как сообщает Deadline.com, дом находится в поселке Уиннетка, недалеко от Чикаго в штате Иллинойс. Бронирование будет открыто 7 декабря, сколько будет стоить пожить здесь – пока неизвестно.
Дом Маккалистеров
airbnb.com
Объявление было создано от имени старшего брата Кевина – Базза. В фильме его играет актер Девин Д. Рэтрей.
Дом Маккалистеров
airbnb.com
Дом Маккалистеров
airbnb.com
"Я приглашаю одну команду озорников позволить своим восьмилетним детям свободно побегать в моем доме детства 12 декабря", - пишет Базз Маккалистер в объявлении.
В доме будут действовать "правила младшего брата" Кевина, так что гостям можно есть вредную еду, смотреть запрещенные фильмы, брать лосьон отца, однако все же держаться подальше от комнаты Базза.
Дом Маккалистеров
airbnb.com
Дом Маккалистеров
airbnb.com
Отмечается, что гости сами должны будут организовать себе проезд до дома, а также учитывать особые правила пребывания в связи с пандемией коронавируса.
Дом Маккалистеров
airbnb.com
Дом Маккалистеров
airbnb.com
Дом Маккалистеров
airbnb.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, арендовать можно и виллу покойного главного модельера итальянского дома моды Fendi и французского Chanel Карла Лагерфельда La Vigie, которая располагается на Французской Ривьере в Рокебрюн-Кап-Мартен, что на границе с Монако. Стоимость аренды от 15 000 до 45 000 евро в сутки. Цена варьируется от сезона.