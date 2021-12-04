Знаменитый особняк из фильма "Один дома" можно арендовать перед Новым годом

На сервисе по аренде жилья Airbnb появилось объявление о сдаче знаменитого семейного дома Маккалистеров из знаменитого рождественского фильма "Один дома".

Как сообщает Deadline.com, дом находится в поселке Уиннетка, недалеко от Чикаго в штате Иллинойс. Бронирование будет открыто 7 декабря, сколько будет стоить пожить здесь – пока неизвестно.

Описание: Дом Маккалистеров Источник: airbnb.com Alt:

Объявление было создано от имени старшего брата Кевина – Базза. В фильме его играет актер Девин Д. Рэтрей.

Описание: Дом Маккалистеров Источник: airbnb.com Alt:

Описание: Дом Маккалистеров Источник: airbnb.com Alt:

"Я приглашаю одну команду озорников позволить своим восьмилетним детям свободно побегать в моем доме детства 12 декабря", - пишет Базз Маккалистер в объявлении.

В доме будут действовать "правила младшего брата" Кевина, так что гостям можно есть вредную еду, смотреть запрещенные фильмы, брать лосьон отца, однако все же держаться подальше от комнаты Базза.

Описание: Дом Маккалистеров Источник: airbnb.com Alt:

Описание: Дом Маккалистеров Источник: airbnb.com Alt:

Отмечается, что гости сами должны будут организовать себе проезд до дома, а также учитывать особые правила пребывания в связи с пандемией коронавируса.

Описание: Дом Маккалистеров Источник: airbnb.com Alt:

Описание: Дом Маккалистеров Источник: airbnb.com Alt:

Описание: Дом Маккалистеров Источник: airbnb.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, арендовать можно и виллу покойного главного модельера итальянского дома моды Fendi и французского Chanel Карла Лагерфельда La Vigie, которая располагается на Французской Ривьере в Рокебрюн-Кап-Мартен, что на границе с Монако. Стоимость аренды от 15 000 до 45 000 евро в сутки. Цена варьируется от сезона.