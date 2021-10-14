Дом из "Игры в кальмара" реален: что нашли туристы в Испании. Фото

В Испанском городе Кальпе нашли комплекс, который очень похож на дом из нашумевшего корейского сериала от Netflix "Игра в кальмара".

Описание: Кадр из сериала "Игра в кальмара" Источник: Alt:

Как сообщает The New York Post, этот дом обнаружили путешественники, которые воспользовались сервисом по краткосрочной аренде жилья Airbnb. Он находится в городе Кальпе (провинция Аликанте, недалеко от Валенсии) и привлек туристов своим внешним видом. Это жилой комплекс La Muralla Roja, который переводится с испанского как "Красная стена" из-за соответствующего цвета фасада здания. Помимо красного цвета здесь встречается и голубой. Спроектировал комплекс архитектор Рикардо Бофилл, а построили его в 1973 году, еще задолго до того, как нашумевший сериал попал на экраны.

Описание: Жилой комплекс La Muralla Roja Источник: nypost.com Alt:

Описание: Жилой комплекс La Muralla Roja Источник: nypost.com Alt:

Дизайн выполнен в духе постмодерн, из-за большого количества лестниц он напоминает крепость с лабиринтом.

Архитектор рассказывал, что яркие цвета были выбраны неспроста. Оттенки красного должны контрастировать с окружающим ландшафтом, а оттенки синего, в который выкрасили лестницы и террасы – сливаться с небом.

Описание: Жилой комплекс La Muralla Roja Источник: nypost.com Alt:

Описание: Жилой комплекс La Muralla Roja Источник: nypost.com Alt:

Жилой комплекс состоит из 50 соединенных между собой трехэтажных домов. Доступ к ним осуществляется через патио и лестницы. Из окон апартаментов открывается вид на Балеарское море. Снять жилье здесь можно от $110 до $270 за ночь. Здесь предлагаются небольшие студио и апартаменты с двумя и тремя комнатами. Также постояльцы смогут искупаться в бассейне и воспользоваться террасой на крыше ЖК.

Как сообщали НЕРУХОМІ, летом в Испании завершилось строительство высотки Intempo, которая стала самым высоким жилым небоскребом в Евросоюзе.