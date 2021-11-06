Дерево вместо бетона: Амстердам внедряет новый принцип в строительстве

В столице Нидерландов с 2025 года будут строить дома, которые на 20% будут состоять из дерева или других биоматериалов.

Как сообщает Dezeen, соглашение Green Deal Timber Construction приняли на сегодняшний день уже 32 муниципалитета Амстердама. Считается, что увеличение использования экологических материалов позволит снизить применение бетона и стали, при производстве которых выделяется углекислый газ. В качестве замены древесины предлагают использовать пробку или переработанные материалы.

Ученые полагают, что при таком строительстве можно добиться сокращения выбросов парниковых газов и впоследствии к 2050-му году выйти на нулевые показатели. Также древесина может поглощать из атмосферы большое количество углекислого газа и накапливать его внутри здания. Это может компенсировать выбросы, которые генерирует здание во время его эксплуатации.

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Кроме того, почти все биоматериалы, в том числе древесину можно использовать повторно, перерабатываться, таким образом создается экономика замкнутого цикла.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в последнее время из дерева строят все больше различных зданий, а ученые из Университета Мэриленд смогли получить на основе древесины прозрачный материал, который оказался легче и практичнее стекла.

А в Берлине собираются построить небоскреб, главным строительным материалом в котором, будет дерево. Высота здания достигнет 98 метров. Проект получил название WoHo.