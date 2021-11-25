Дело Труханова: соучредителю "Будовы" подтвердили самый высокий залог

Соучредителю одесской строительной компании "Будова" Дмитрию Димарскому Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменения сумму залога.

Адвокат Димарского пытался убедить суд, что его клиент выполняет все предписания, поэтому нет оснований оставлять сумму залога на уровне 59 млн гривен. Несмотря на все заверения защитника, коллегия судей оставила решение предыдущей инстанции в силе, не став его менять.

Описание: Дмитрий Димарский Источник: usionline.com Alt:

Как сообщает УСИ Online, Димарскому назначили самую большую сумму залога в деле о незаконной застройке Одессы, одним из фигурантов которого является мэр Геннадий Труханов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе разоблачили преступную схему с махинациями с землей под застройку. Противоправными действиями занимались 16 человек. Среди них был и мэр города, представители горсовета, застройщики и другие лица.

Как выяснили в прокуратуре, мэр и чиновники обеспечивали принятие Одесским городским советом соответствующих решений по схеме малой приватизации, когда под видом аренды коммунального имущества и последующей его приватизации, земельные участки, находившиеся под этим имуществом, безосновательно отходили в частные руки.

Ущерб оценили почти в 700 млн гривен.

Ранее Труханову избрали залог в 30 млн гривен, а другому соучредителю "Будовы" Борису Родину – около 5 млн гривен. За мэра внес залог народный депутат Вадим Новинский.