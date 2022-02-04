Дело о взятке главе ГИАГ: представитель застройщика арестован

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения для представителя застройщика, который пытался дать взятку главе Госинспекции архитектуры и градостроительства Семену Кривоносу.
Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ВАКС.
3 февраля судья рассмотрела ходатайство детектива НАБУ, который требовал меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей, и решила удовлетворить его частично. Так, мужчине избрали содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 2,2 млн гривен.
Взятка предназначалась главе ГИАГ
Фото: НАБУ
Если залог будет внесен, подозреваемый обязан являться к прокурору, судье или следователю по первому вызову, не выезжать за пределы населенного пункта. Мера пресечения будет действовать до 1 апреля.
Как сообщали НЕРУХОМІ, глава ГИАГ Семен Кривонос 1 февраля рассказал, что представитель одного из застройщиков предлагал ему взятку в размере 120 тысяч долларов, чтобы тот посодействовал в принятии в эксплуатации жилой высотки в Киеве. Как и полагается порядочному чиновнику, Кривонос сообщил о нарушении в соответствующие правоохранительные органы.
По данным СМИ, детективы НАБУ задержали некого Сергея Самиляка, который, как отметил главред Цензор.нет, мог представлять интересы застройщика ЖК Терракота. Однако в экспертной среде сразу раскритиковали эту версию.
Также была информация, что в скандале замешан еще один одиозный застройщик – "Интергал-Буд". Однако и в этой компании дали категорическое опровержение.
Официально информация как о застройщике, так и о жилом комплексе отсутствует.