Дело о взятке главе ГИАГ: представитель застройщика арестован

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения для представителя застройщика, который пытался дать взятку главе Госинспекции архитектуры и градостроительства Семену Кривоносу.

Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ВАКС.

3 февраля судья рассмотрела ходатайство детектива НАБУ, который требовал меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей, и решила удовлетворить его частично. Так, мужчине избрали содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 2,2 млн гривен.

Описание: Взятка предназначалась главе ГИАГ Источник: Фото: НАБУ Alt:

Если залог будет внесен, подозреваемый обязан являться к прокурору, судье или следователю по первому вызову, не выезжать за пределы населенного пункта. Мера пресечения будет действовать до 1 апреля.

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава ГИАГ Семен Кривонос 1 февраля рассказал, что представитель одного из застройщиков предлагал ему взятку в размере 120 тысяч долларов, чтобы тот посодействовал в принятии в эксплуатации жилой высотки в Киеве. Как и полагается порядочному чиновнику, Кривонос сообщил о нарушении в соответствующие правоохранительные органы.

По данным СМИ, детективы НАБУ задержали некого Сергея Самиляка, который, как отметил главред Цензор.нет, мог представлять интересы застройщика ЖК Терракота. Однако в экспертной среде сразу раскритиковали эту версию.

Также была информация, что в скандале замешан еще один одиозный застройщик – "Интергал-Буд". Однако и в этой компании дали категорическое опровержение.

Официально информация как о застройщике, так и о жилом комплексе отсутствует.