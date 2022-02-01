Столичный застройщик пытался подкупить главу ГИАГ

Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой при содействии Госинспекции архитектуры и градостроительства разоблачили одного из столичных застройщиков, который пытался ввести в эксплуатацию объект за взятку.

Об этом сообщил во вторник, 1 февраля, глава ГИАГ Семен Кривонос, передает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, застройщик предлагал взятку Кривоносу, чтобы тот посодействовал в принятии в эксплуатации жилой высотки в Киеве. Вместе с тем пока не сообщается, о каком именно застройщике идет речь.

"Эта ситуация является ярким примером того, что реформа градостроительства работает. В современном строительном мире не должно быть места коррупции", - отметил глава инспекции.

В НАБУ уточнили, что Кривносу предлагали взятку в 120 тысяч долларов. Правонарушителя уже задержали.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее госинспекцию критиковали за избирательный принцип работы. В частности, ГИАГ отчитывалась о борьбе с нарушениями на небольших объектах, при этом умалчивались нарушения на масштабных строительствах.