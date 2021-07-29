Дело "Аркады": фирмам Паливоды продавались квартиры по 170 грн за "квадрат"

В рамках расследования по делу банка "Аркада" был установлен эпизод, когда на две подконтрольные фирмы главы финучреждения Константина Паливоды вывели почти 23 млн гривен, продавая им перед этим квартиры по 170 грн за квадратный метр.

Как сообщают "Наші Гроші", суть схемы заключалась в следующем: осенью 2018 года "Аркада" реализовала две программы лояльности по привлечению средств в ФФС "Эврика" – "Оптом дешевле" и "Вместе дешевле", участниками которой стали компании "Прима Торгпостач" и "Новые информационные технологии" – обе связанные с "Аркадой".

Так, фирмы в рамках акции перечислили по 117 тысяч гривен за 12 квартир, площадью от 94 до 120 квадратов, а внесенная ими сумма составила якобы 90% от цены этих квартир, таким образом стоимость квадратного метра составила от 170 до 190 гривен, в то время, как реальная стоимость жилья варьировалась от 17 500 до 21 600 гривен за "квадрат".

Дальше по схеме компании не стали вносить полную сумму, а банк открепил от них квартиры. Затем компании подали заявления, потребовав вернуть уплаченные средства по договорам об участии в ФФС. По итогу "Аркада" заключила новые соглашения и выплатила им по 11,5 млн гривен.

Описание: Банк "Аркада" регулярно "опустошал" фонды финансирования строительства Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, по подобной схеме выводили средства из ФФС "Эврика" и "Патриотика" при участии экс-народного депутата Вячеслава Коваля. Из открытой информации на портале Судебной власти Украины стало известно, что Коваль в период с 17 по 27 мая 2021 подал 33 судебных иска в Печерский районный суд города Киева, из которых пытался взыскать из указанных ФФС около 43 млн грн. При этом отмечается, что изначально он внес лишь 15 млн грн, что также пока является неустановленным фактом.

Следствие установило, что председатель правления АО АКБ "Аркада" вместе с сообщниками разработал схему, по которой из ФФС жилых комплексов Эврика, Патриотика и Патриотика на озерах вывели 72 млн гривен.