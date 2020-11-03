Что делать, если потеряли документы на квартиру: советы Минюста

При потере документов на недвижимость можно будет получить у нотариуса дубликат, который имеет такую же юридическую силу, что и оригинал.

Об этом сообщает Министерство юстиции на своей странице в Facebook.

"Дубликат нотариальных документов - это второй экземпляр, который имеет такую ​​же юридическую силу, как и его оригинал. В дубликате полностью восстановлено текст оригинала документа", - говорится в сообщении Минюста.

А чтобы получить дубликат, физлицо должно предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);

- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

- если за выдачей дубликата документа обратился представитель заявителя – в подтверждении он должен подать нотариально заверенную доверенность.

При этом, как подчеркнули в Министерстве, существуют нюансы при выдаче дубликатов документов наследникам умершего. В этом случае заявители должны предъявить документы, подтверждающие родство, кроме свидетельства о смерти.

В Минюсте отметили, что после выдачи дубликата оригинал документа теряет свою юридическую силу.

"По общему правилу дубликат делает тот, кто выдавал документ. Если же нотариус уже прекратил свою деятельность - дубликат можно получить в государственном нотариальном архиве", - добавили в ведомстве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Минюст подготовил инструкцию, соблюдение которой поможет избежать инвесторам проблем при покупке недвижимости на вторичном рынке.