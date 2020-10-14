Как безопасно купить квартиру на вторичке: советы Минюста

В Министерстве юстиции подготовили инструкцию, соблюдение которой поможет избежать инвесторам проблем при покупке недвижимости на вторичном рынке.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Как подчеркнули в ведомстве, для удачного капиталовложения необходимо проверить так называемую "чистоту" документов с юридической точки зрения. А чтобы это сделать, как сообщили в Минюсте, необходимо следовать определенному алгоритму.

Для начала необходимо выяснить, кто является собственником и кому принадлежит это жилье. Для этого следует получить справку из Госреестра прав. Этот документ также укажет есть ли какие-либо обременения относительно этой недвижимости: нет ли арестов, всевозможных запретов, находится ли она в ипотеке. С помощью портала "Судебная власть Украины" можно выяснить, не было ли данное жилье предметом судебных споров.

Необходимо проверить и собственника недвижимости. К примеру, как он платил за коммунальные услуги и не весят ли на квартире вследствие этого долги. Для этого нужно проверить информацию из Единого реестра должников. Обратившись к госрегистратору, можно выяснить всю цепочку собственников жилья. Если выяснится, что хозяева квартиры часто менялись – это должно заставить задуматься о целесообразности ее покупки.

Выбор квартиры – серьезный шаг и прежде чем его сделать, нужно тщательно все проверить, минимизировав все риски.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве задержали очередного мошенника с поддельными документами на жилье. Правоохранительные органы установили, что мужчина использовал поддельный паспорт. Попался на попытке продать квартиру, которая является наследством и должна была отойти территориальной общине Киева.