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Число сделок по купле-продаже недвижимости на Манхеттене упала до 30-летнего минимума

10.07.2020 - 11:13

На Манхеттене в июне 2020 года количество опустевших апартаментов превысило 10 000, таким образом это число выросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в нью-йоркском агентстве по оценке рынка недвижимости Miller Samuel Real Estate, передает CNBC.

Агентство называет главной причиной падения спроса на аренду замедление экономической активности в Нью-Йорке в связи с пандемией COVID-19. При этом цена на аренду в июне упала на 8% по сравнению с июнем прошлого года, до среднего показателя $3400 в месяц. Это все еще в два раза выше, чем цена аренды апартаментов в среднем по США.

Коронавирус обрушил стоимость квартир на Манхеттене

pixabay.com

Число сделок по купле-продаже апартаментов сократилось на 54% в первом полугодии и достигло тридцатилетнего минимума. Всего за первые шесть месяцев 2020 года на Манхеттене было продано 1147 квартир.

Цена продажи также сократилась за этот период на 18% до, в среднем, $1 млн за квартиру. Это самая низкая цена на последние 10 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в США в роскошном комплексе в Саут-Бич (Майами) во время трехдневного мероприятия жителям и работникам бесплатно провели тестирование на антитела к COVID-19.

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