Чиновники не смогут затягивать с админуслугами: Зеленский подписал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5454, который касается своевременного предоставления админуслуг.

Об этом написала в среду, 13 октября, народный депутат Елена Шуляк на своей странице в Facebook.

По ее словам, документ отменил положение, которое позволяло чиновникам нарушать сроки предоставления админуслуг в связи с карантином. "Теперь они будут отвечать за то, что не делают вовремя свою работу. Но, конечно же, людей это не коснется, если по тем или иным причинам вы не успели, например, вклеить новое фото в паспорте - ответственности за это не будет", - добавила депутат.

Как сообщали НЕРУХОМІ, из-за карантина, объявленного в Украине, собрались несколько тысяч нерассмотренных документов в области строительства. Чтобы в отрасли не произошел коллапс, был разработан законопроект, который должен обеспечить прозрачные и четкие правила предоставления административных услуг, упростить условия ведения хозяйственной деятельности для бизнеса, улучшить госрегулирование хозяйственных отношений.

Чиновники, используя законодательство, умышленно затягивали рассмотрение документов, что привело к масштабны злоупотреблениям и развитию коррупции.