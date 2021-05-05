Чтобы строительство не остановилось чиновников хотят приструнить новым законом

В Украине из-за карантина собрались несколько тысяч нерассмотренных документов в области строительства. В связи с этим чиновникам хотят запретить задерживать предоставление административных услуг.

Соответствующий законопроект №5454 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина" был зарегистрирован в Верховной Раде в прошлый четверг, 29 апреля. Он был разработан народным депутатом Еленой Шуляк совместно с другими парламентариями.

Описание: Из-за карантина чиновники не спешат предоставлять админуслуги Источник: pixabay.com Alt:

Как подчеркивается, около года назад был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Данный документ останавливал на время карантина сроки получения админуслуг и сроки их предоставления. В итоге, как отмечают авторы нового законопроекта, это привело к злоупотреблениям со стороны чиновников и развитию коррупции.

Цель нового документа обеспечить прозрачные и четкие правила предоставления административных услуг, упростить условия ведения хозяйственной деятельности для бизнеса, улучшить госрегулирование хозяйственных отношений.

Так сложилось, что в Украине из-за карантина "застопорились" несколько тысяч документов, дающих право на выполнение строительных работ, или которые свидетельствуют готовности объекта к эксплуатации. Рассматривать законопроект будут в комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее секретарь комитета ВР по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Дмитрий Исаенко посоветовал застройщикам и чиновникам обратить внимание на работу американских компаний, чтобы минимизировать возможные потери в отрасли.