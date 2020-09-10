Чиновник Луганского ГАСКа попался на взятке в 30 тысяч гривен

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Новости
На Луганщине полиция задержала чиновника областного ГАСКа, который требовал 30 тысяч гривен взятки за согласование строительной документации.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области в среду, 9 сентября.
Как отмечается, оперативники Управления стратегических расследований в Луганской области совместно со следователями полиции области при процессуальном руководстве прокуратуры разоблачили схему вымогательства и получение неправомерной выгоды от предпринимателей региона.
"Установлено, один из руководителей областного ГАСКа наладил схему получения взяток за регистрацию декларации о начале и завершении строительных работ", - рассказали правоохранители.
Так, 9 сентября, злоумышленника задержали сразу после получения части взятки - 15 000 гривен.
Полиция задержала на взятке чиновника
npu.gov.ua
Фигуранта дела задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении уголовного преступления.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Ирпене на Киевщине правоохранители задержали чиновника Госгеокадастра при получении им 48,5 тысяч гривен взятки. За эти деньги он предлагал "быструю" регистрацию 97 земельных участков.
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