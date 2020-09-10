Чиновник Луганского ГАСКа попался на взятке в 30 тысяч гривен

На Луганщине полиция задержала чиновника областного ГАСКа, который требовал 30 тысяч гривен взятки за согласование строительной документации.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области в среду, 9 сентября.

Как отмечается, оперативники Управления стратегических расследований в Луганской области совместно со следователями полиции области при процессуальном руководстве прокуратуры разоблачили схему вымогательства и получение неправомерной выгоды от предпринимателей региона.

"Установлено, один из руководителей областного ГАСКа наладил схему получения взяток за регистрацию декларации о начале и завершении строительных работ", - рассказали правоохранители.

Так, 9 сентября, злоумышленника задержали сразу после получения части взятки - 15 000 гривен.

Полиция задержала на взятке чиновника npu.gov.ua

Фигуранта дела задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения в совершении уголовного преступления.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Ирпене на Киевщине правоохранители задержали чиновника Госгеокадастра при получении им 48,5 тысяч гривен взятки. За эти деньги он предлагал "быструю" регистрацию 97 земельных участков.