Черные регистраторы отдали застройщикам территории будущих заказников под Киевом

Черные регистраторы отдали под застройку территорию будущих заказников "Пещера Геонавт" и "Ірпенський затишок".

Об этом сообщили в Киевском эколого-культурном центре.

"Пещера Геонавт" располагается на территории Козинского лесничества. Здесь на участке площадью 8 гектаров собираются построить коттеджный городок. Как отмечают экологи, эта пещера – единственная в Киевской области природного происхождения. Она имеет длину около 60 метров. И в случае если здесь начнется строительство, пещера будет попросту уничтожена.

Похожая ситуация наблюдается и с территорией будущего заказника "Ірпенський затишок". Здесь участок соснового леса площадью 15 гектаров, находящийся во владении Киевского лесхоза, отдали без ведома руководства лесничества под застройку жилыми высотками.

"Вообще власть в Ирпене давно уже перешла к застройщикам, и скоро этот некогда зеленый город повторит печальную судьбу Киева", - заявили в Киевском эколого-культурном центре.

Как сообщали НЕРУХОМІ, против главного архитектора Ирпеня Михаила Сапона возбудили уголовное дело за выдачу градостроительных условий и ограничений для строительства ЖК Author по улице Чехова, 25. Также ранее Госинспекция архитектуры и градостроительства обнаружила массу нарушений в ходе проверки отдела градостроительства исполкома Ирпенского горсовета за 2020 год.