Бывший полицейский собрал ОПГ, которая завладела 18 квартирами в Одессе

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Бывший следователь полиции Одесской области, работавший в службе по борьбе с экономическими преступлениями, спланировал и воплотил в жизнь преступную схему по завладению целым рядом объектов недвижимости в Одессе.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В Одессе задержали ОПГ, которая отбирала квартиры
gp.gov.ua
В четверг, 17 сентября, прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями ГБР и при силовой поддержке сотрудников управления стратегических расследований в Одесской области задержали организатора и участников преступной группы, в которую входил также действующий адвокат.
В Одессе задержали ОПГ, которая отбирала квартиры
gp.gov.ua
Как сообщили правоохранители, схема заключалась в том, что на основании документов, в которые вносились недостоверные сведения, объекты недвижимости регистрировались в Государственном реестре прав на недвижимое имущество на подставных лиц. Те, в свою очередь, реализовывали их третьим лицам.
В Одессе задержали ОПГ, которая отбирала квартиры
gp.gov.ua
Всего с февраля 2018 года сообщники незаконно завладели минимум 18 объектами недвижимости в Одессе (в основном, в новостройках) на общую сумму более 27 млн гривен.
В ходе обысков были изъяты правоустанавливающие документы на недвижимость, доверенности, печати, оружие, денежные средства в сумме 23 тысяч долларов и ювелирные изделия из драгоценных металлов. Среди обнаруженных вещдоков — печать нотариуса РФ.
Задержанным сообщено о подозрении в мошенничестве с недвижимостью по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется их причастность к совершению других преступлений.
Как сообщали НЕРУХОМІ, летом в Одессе задержали банду, которая занималась мошенничеством с недвижимостью. По данным следствия, ее члены присвоили квартиры и другие помещения на 14 миллионов гривен.
Стоимость усадьбы – около 80 млн долларов
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