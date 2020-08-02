Одесская ОПГ присвоила чужой недвижимости на 14 млн

В Одессе задержали банду, которая занималась мошенничеством с недвижимостью. По данным следствия, ее члены присвоили квартиры и другие помещения на 14 миллионов гривен.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Так, с 2016 года бандиты промышляли завладением недвижимости: квартирами одиноких умерших граждан, квартирами из ипотек банков, а также нежилыми помещениями, принадлежащих территориальной общине города.

Используя реквизиты фиктивного предприятия, участники "схемы" сначала регистрировали право собственности на него, чем фактически легализовали недвижимость, а в дальнейшем продавали добросовестным покупателям.

В Одессе обезвредили банду Фото: Нацполиция

Всего в период с июля 2016 года по ноябрь 2018 года злоумышленники незаконно завладели 12 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму почти 14 миллионов гривен.

Сейчас наложили арест на указанные объекты недвижимости. Тем самым удалось предотвратить реализацию пяти из них, которые уже были незаконно зарегистрированы, но продать их дельцы не успели.

Кроме того, полицейские установили причастность организатора и одного из участников преступной группы к разбою и похищению человека. Мужчины, используя огнестрельное оружие, напали на 31-летнего одессита и похитили с целью "выбить" из него расписку о получении средств и документы на недвижимое имущество.

В Одессе обезвредили банду Фото: Нацполиция

В ходе обыска правоохранители выявили несколько десятков мобильных телефонов, компьютеры, банковские карты на третьих лиц, долговые расписки, копии документов на недвижимость, визитки нотариусов, копии паспортов, балаклавы и другие доказательства преступной деятельности.

Семеро задержанных членов банды ожидают избрания меры пресечения.