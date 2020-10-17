Французы соорудили просторный двухэтажный дом из палаток. Фото

Французы создали двухэтажный дом, созданный из палаток, способный выдержать порывы ветра и даже сильный дождь.

Описание: Дом из палаток Источник: archdaily.com Alt:

Описание: Дом из палаток Источник: archdaily.com Alt:

Как сообщает Archdaily, сооружение имеет металлический каркас, здесь есть комфортные "спальни", а также гостиная с декором. Семья возвела шатер вручную, не используя никаких инструментов.

Описание: Дом из палаток Источник: archdaily.com Alt:

Он собирался частями отдельно, а позже был сформирован в настоящее здание, общая площадь которого составляет около 50 квадратных метров. На первом этаже размещена гостиная со спальными местами. Также здесь есть терраса, зимний сад, туалет и ванная. Общая высота потолков составляет почти 4 метра.

Описание: Дом из палаток Источник: archdaily.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse.