Брат экс-главы Госинвестпроекта купил 700 участков, чтобы отмыть деньги

Брату экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александру сообщили о подозрении в отмывании денег с помощью покупки земельных участков.

Об этом рассказали в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро в четверг, 27 мая.

Как выяснили правоохранители, Александр Каськив был задействован в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, которые должны были пойти на реализацию национальных проектов. Следствие установило, что в течение 2012-2014 годов Нацинветскомпания, находясь под управлением Госинвестпроекта, предоставила 259 млн гривен двум частным компаниям, которые как потом выяснилось, были фиктивными и контролировались руководством Госинвестпроекта. Впоследствии деньги переходили на счета подконтрольных Александру Каськиву кипрских компаний. Затем эти фирмы скупали землю у украинцев. Как выяснилось в ходе следствия, таким образом было приобретено около 700 участков в Закарпатской и Волынской областях, общая площадь которых превысила тысячу гектаров.

Описание: Землю покупали в Закарпатской и Волынской областях Источник: pixabay.com Alt:

В июне прошлого года Высший антикоррупционный суд на все эти участки наложил арест. В НАБУ сообщили также, что местонахождение брата одиозного украинского чиновника не установлено, поэтому подозрение сообщили заочно.

Описание: Брат главы Госинвестпроекта Александр Каськив Источник: Alt:

Сам же Владислав Каськив подозревается в завладение 259 млн гривен Госинвестпроекта. В 2015 году он бежал из страны, но потом его экстрадировали из Панамы, позже он вышел под залог.

В 2019 году НАБУ закончило расследование по отмыванию денег, выделенных на национальные проекты. Следствие получило доказательства, дело пошло в суд. Но детективы продолжили исследовать цепь легализации средств и впоследствии нашли эти 700 земельных участков, через которые также легализовали украденные деньги.

Как сообщали НЕРУХОМІ, начальника одного из региональных управлений Госгеокадастра разоблачили на организации масштабных схем по выделению в частную собственность госземель. Как выяснили в СБУ, часть "заработаных" денег ушла в Киев для главы Госгеокадастра.