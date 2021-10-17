Босниец построил уникальный дом, способный вращаться. Фото, видео

Изобретатель из Боснии и Герцеговины разработал и воплотил в жизнь уникальный проект дома возле города Србац, который способен за очень быстрое время обращаться вокруг собственной оси.

Описание: Необычный дом построил боснийский изобретатель Источник: reuters.com Alt:

Как сообщает Reuters, 72-летний Воин Кусич не имеет специального образования. На подобное изобретение он решился, чтобы угодить своей жене, которой "надоел вид из окна".

Как признался босниец, когда он изначально строил дом, по проекту спальня была с одной стороны, а детская – с другой. Супруга в какой-то момент забраковала идею, в результате которой пришлось все поменять. В итоге изобретатель решил сделать вращающийся дом, чтобы не менять постоянно интерьер.

Описание: Необычный дом построил боснийский изобретатель Источник: reuters.com Alt:

Мужчина придумал и создал дом, конструкция которого вращается вокруг своей оси. Для этого небольшой двухэтажный дом подняли на платформу. Кусич использовал электродвигатели и колеса старой военно-транспортной машины. Для управления нужны рычаг и кнопки, которые регулируют скорость поворота. Дом может обернуться вокруг семиметровой оси с различной скоростью. На это уходит от 22 секунд до суток.

Описание: Необычный дом построил боснийский изобретатель Источник: reuters.com Alt:

На строительство такого архитектурно-инженерного сооружения понадобилось около 6 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее итальянец Еннунцио Лагомарсини спроектировал и построил для себя дом, который может парить в воздухе и скользить на расстояние 12 метров. Стоит дом на металлической платформе, которая с помощью гидравлики может подняться вверх до 20 метров, а ездит он по рельсах.