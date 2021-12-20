Автор оригинального "Детского мира" прокомментировал реконструкцию

Автор оригинального проекта универмага "Детский мир", который расположен возле станции метро "Дарница" в Киеве Владимир Залуцкий заявил, что его не привлекли к конкурсу по реконструкции фасада здания.

Как сообщает "Хмарочос", ранее архитектор Дмитрий Аранчий, проект которого победил, рассказывал, что конкурсная задача состояла, в частности, с участием автора "Детского мира" Залуцкого. Однако последний заявил, что отказался от участия и в качестве подтверждения своих слов предоставил копию письма, которая была адресована президенту Национального союза архитекторов Украины Александру Чижевскому.

Описание: Фасад нового "Детского мира" Источник: Edelburg Development / Facebook Alt:

В письме говорится, что Залуцкий получил исходные чертежи проекта застройки универмага, добавленные в условия конкурса, и вынужден отказаться от официальных обязанностей консультанта в данном конкурсе. В частности, его не устраивало, что чертежи предусматривают изменение первичного, квадратного в плане объема "Детского мира", а также уничтожение одного из четырех фасадов вместе с незадымляемой эвакуационной башней.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно завершился Всеукраинский архитектурный конкурс относительно того, как должно выглядеть здание "Детского мира" в Киеве, по результатам которого победил авторский проект Дмитрия Аранчия. В НСАУ назвали найденный масштаб фасадов нового здания удачным решением.

В свою очередь архитектор и активист Виктор Глеба, сообщил, что под видом реконструкции застройщик легализует новое строительство 25 тысяч "квадратов" торговой площади за счет парковки универмага. Он также сообщил, что идет речь о подлоге градостроительных документов, за которое застройщику может грозить уголовное дело.