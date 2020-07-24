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Аркаде разрешили достроить два дома по старому плану застройки

24.07.2020 - 11:41

Банку Аркада разрешили достроить два дома в столичном ЖК ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ по старому плану застройки. Квартиры в этих домах уже проданы. Об этом сообщил советник мэра Киева Алексей Тихонов, передает Liga.net.

Новый проект ЖК ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ, разработанный институтом "НДИ Мистобудування" по заказу застройщика, признали непригодным с точки зрения качества и планирования. Главная претензия к новому проекту застройки - изменить планировку микрорайона, а именно улиц и придомовых территорий. Застройщику также порекомендовали рассмотреть строительство домов с подземным паркингом.

ЖМ Патриотика на озерах

Скриншот

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлой неделе в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА передали новый эскизный проект жилого массива ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ на Осокорках.

Объекты:

ЖМ Патриотика на озерах

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