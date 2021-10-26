Апелляционный суд запретил реконструкцию "Цветов Украины"

Киевский апелляционный суд запретил проведение реконструкции здания "Цветы Украины", которое располагается в Киеве по улице Сечевых Стрельцов, 49.

Соответствующее решение коллегия судей приняла в понедельник, 25 октября. Согласно решению, запрещено проводить работы по реконструкции, демонтажу, подготовительные строительные работы, проводить облагораживание территории или что-либо другое, что может повлечь изменение фасада или других элементов здания.

Таким образом решение Шевченковского районного суда Киева от 14 июля 2021 было оставлено без изменений. Апелляционная жалоба, поданная представителем ЧАО "Цветы Украины", – осталась без удовлетворения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, компания "Цветы Украины" 17 сентября подала иск в Окружной админсуд Киева требуя отменить приказ о внесении здания на Сечевых Стрельцов в госреестр памятников. Также известно, что по "Цветам Украины" открыто еще два производства: апелляция по делу авторского права, и против тех, кто освещал данные события.

Напомним, застройщик приступил к демонтажу 2 июля фасада здания, но работу строителей остановили киевляне. Хотя фасад здания "Цветов Украины" был поврежден, тем не менее, его удалось спасти от разрушения. Впоследствии столичные власти аннулировали карточку на проведение строительных работ, а еще позже суд арестовал здание.