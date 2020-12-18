Апелляционный суд оставил под запретом строительство скандального ЖК La Mer в Одессе

Строительная компания "Интергал-Буд" не смогла через суд добиться отмены запрета на строительство ЖК La Mer.

Как сообщают местные СМИ, Пятый апелляционный суд поддержал решение предыдущей инстанции о запрете строительных работ в районе 13-й станции Большого Фонтана.

Как сообщила адвокат Марина Мельник, согласно решению суда, нельзя проводить какие-либо работы, запрещен проезд к стройке спецтехники. В разрешительных документах застройщика нашли массу нарушений.

"Нарушен порядок выдачи решения исполкомом, градостроительные условия на подпорную стену также не отвечает законодательству, а проектная документация вообще была подготовлена за два дня", - подчеркнула юрист.

Описание: ЖК La Mer Источник: nerukhomi.ua Alt:

По ее словам, у застройщика есть право еще подать кассационную жалобу, но за это время суд первой инстанции может вынести решение об отмене разрешения на строительство.

Как сообщали НЕРУХОМІ, против строительства жилкомплекса La Mer активно выступают и местные жители. Большое недовольство одесситов вызвало то, что данный комплекс угрожает вышестоящим на склоне домам: из-за постройки разрушается противооползневая защита. Кроме того, активисты утверждает, что застройщик Интергал-Буд ведет здесь работы без разрешительных документов.

Отметим, что дом здесь начали возводить вместо берегоукрепляющих работ – изначально здесь должны были соорудить подпорную стену, чтобы обезопасить склон.