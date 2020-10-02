АМКУ нашел сговор в продаже ТРЦ Республика: провинившиеся компании оштрафованы

Антимонопольный комитет нашел нарушения в продаже права требования по кредиту банка Надра, залогом по которому выступал киевский торгово-развлекательный центр Республика.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Как подчеркнули в АМКУ, в ходе последнего шага "голландского аукциона" начальную цену опустили более чем в три раза: так с 2,6 млрд гривен она упала до 777 млн гривен. В нем участвовали компании Солтекс Капитал, Фингруп Фактор и Толкфин. В ведомстве установили, что участники торгов были родственниками. Кроме того, компании имели совместных работников, помогали друг другу финансово, что подтверждает электронная переписка. В АМКУ так же выяснили, что сговор был еще до проведения аукциона.

Согласно сообщению, был нарушен закон "О защите экономической конкуренции". В итоге компании оштрафовали на 10% от их годового дохода.

В ТРЦ Республика смогут разместиться 450 магазинов, его площадь – более 300 тысяч квадратных метров. Строительство центра началось на Кольцевой дороге в Киеве еще в 2012 году, должны были сдать его в эксплуатацию через два года. Но в 2015 стройку решили заморозить. На данный момент здание готово на 80%.

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"Республику" пытались не раз уже продать с 2017 года. В 2019 году Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу права требования по кредиту.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Антимонопольный комитет увидел сговор на торгах по строительству Подольского моста в Киеве на сумму около 100 млн гривен. Специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода в Киеве.