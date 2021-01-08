Amazon возьмется за строительство доступного жилья

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Крупнейшая американская компания Amazon собирается запустить фонд жилищного строительства.
Как говорится в сообщении компании, фонд Amazon Housing Equity Fund займется строительством доступного жилья в Сиэтле, Арлингтоне (штат Вирджиния) и Нэшвилле (штат Теннесси). Эти регионы выбраны неслучайно, именно здесь компания считается крупнейшим работодателем. Таким образом, компания хочет помочь семьям, получающие от 30% до 80% среднего дохода. В строительный фонд Amazon собирается привлечь $2 млрд и построить 20 тысяч единиц жилья.
Первые строительные проекты будут реализованы в Арлингтоне. На строительство жилья привлекут $567. За эти деньги собираются построить 1300 домов. Отмечается, что Amazon не планирует зарабатывать на строительстве жилья, в связи с этим ей не придется платить высокие налоги.
Как известно, Amazon — крупнейший поставщик облачных услуг, лидер на рынке электронной коммерции, издательстве и медиа. Поддерживает отдельные розничные сайты для некоторых стран, а также предлагает международную доставку некоторых своих продуктов в некоторые другие страны. Была основана Джеффом Безосом в 1994 году.
Основатель Amazon Джефф Безос
Reuters
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине за девять месяцев по государственным программам получили в жилье 400 семей, при этом только один договор был профинансирован из госбюджета. В Госмолодежьжилья подчеркнули, что в 2020 году финансирование жилищных программ у нас в стране было крайне скудным.
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