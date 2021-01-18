ЖК White Lines: жизнь в реве двигателей и дыму выхлопных газов

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Киевский ЖК White Lines - это комплекс бизнес-класса в Голосеевском районе, который строится на земельном участке между двумя транспортными магистралями с плотным автомобильным потоком и частыми пробками, что не может не сказаться на окружающей экологии.
Об этом говорится экспертном обзоре ресурса НЕРУХОМІ.
Шестиполосные магистрали буквально окружают жилой комплекс. Постоянные пробки – обычное дело для них. На Васильковской это еще усиливается наклоном дороги, и машины здесь хорошо газуют при старте. Таким образом выхлопные газы и шум – характерная черта этой местности. Несмотря на то что рядом находится Голосеевский парк, надо быть готовыми к жизни среди круглосуточного шума автомобилей, выхлопных газов и пыли, которые не нейтрализует ни одна зеленая зона.
При этом над ЖК White Lines заходят на посадку самолеты из аэропорта "Жуляны", а под ним проходит ветка метро. Из-за постоянного гула застройщик обязан должным образом провести шумоизоляционные работы при строительстве комплекса. Поэтому будущие инвесторы обязательно должны уточнить этот момент перед покупкой квартиры.
ЖК White Lines
nerukhomi.ua
Что касается уголовных дел, то нужно знать, что ЖК White Lines фигурирует в производстве. И хотя оно открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти, а не застройщика, такая ситуация позволяет правоохранительным органам существенно вмешиваться в его хозяйственную деятельность, что увеличивает инвестиционные риски.
Более подробно о данном жилом комплексе можно прочитать, перейдя по ссылке.
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