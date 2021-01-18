ЖК White Lines: жизнь в реве двигателей и дыму выхлопных газов

Киевский ЖК White Lines - это комплекс бизнес-класса в Голосеевском районе, который строится на земельном участке между двумя транспортными магистралями с плотным автомобильным потоком и частыми пробками, что не может не сказаться на окружающей экологии.

Об этом говорится экспертном обзоре ресурса НЕРУХОМІ.

Шестиполосные магистрали буквально окружают жилой комплекс. Постоянные пробки – обычное дело для них. На Васильковской это еще усиливается наклоном дороги, и машины здесь хорошо газуют при старте. Таким образом выхлопные газы и шум – характерная черта этой местности. Несмотря на то что рядом находится Голосеевский парк, надо быть готовыми к жизни среди круглосуточного шума автомобилей, выхлопных газов и пыли, которые не нейтрализует ни одна зеленая зона.

При этом над ЖК White Lines заходят на посадку самолеты из аэропорта "Жуляны", а под ним проходит ветка метро. Из-за постоянного гула застройщик обязан должным образом провести шумоизоляционные работы при строительстве комплекса. Поэтому будущие инвесторы обязательно должны уточнить этот момент перед покупкой квартиры.

Описание: ЖК White Lines Источник: nerukhomi.ua Alt:

Что касается уголовных дел, то нужно знать, что ЖК White Lines фигурирует в производстве. И хотя оно открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти, а не застройщика, такая ситуация позволяет правоохранительным органам существенно вмешиваться в его хозяйственную деятельность, что увеличивает инвестиционные риски.

Более подробно о данном жилом комплексе можно прочитать, перейдя по ссылке.